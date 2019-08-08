بيطرى دمياط: 12 مجزرا تستعد لأضاحى عيد الأضحى بالمجان

أعلن الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط استعداد المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وعددهم 12 مجزرا موزعة بأنحاء المحافظة.

وأكد شكرى لـ"اليوم السابع" أن مدة حفظ اللحوم بعد الذبح ستة أشهر فقط فى الديب فريز حتى لا تفقد أهميتها الغذائية.

وأشار مدير الطب البيطرى إلى أن جميع مجازر دمياط تعمل بالمجان طوال أيام العيد بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

وشدد على الامتناع عن شراء الأضحية التى تتغذى على القمامة فى شوارع دمياط لخطورتها على الصحة العامة.