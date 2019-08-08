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بعد قليل.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:20 م
بعد قليل.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقه عدد من الوزراء.
 
كما يتم اليوم الخميس، وضع إحدى المسلات الفرعونية على الميدان، الذى يطل عليه مبنى رئاسة الجمهورية، ومبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة . 
 
‫وكان رئيس الوزراء قد ترأس، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعى بمدينة العلمين الجديدة . ‬
 
‫وتم خلال الإجتماع اليوم الخميس ‬استعراض عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث أكدت الحكومة أن التضخم السنوى انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% فى نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً فى الإنتاج، وضبطاً للأسواق.
 
كما أوضحت الحكومة أن البطالة انخفضت فى الربع الثاني من العام الجارى لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.
 
 

مدينة العلمين الجديدة

اجتماع الحكومة الأسبوعى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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