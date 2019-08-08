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بعثة الحج السياحى: تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال المناسك

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:51 م
بعثة الحج السياحى: تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال المناسك حجاج
رسالة مكة المكرمة آمال رسلان

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قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي؛ إنه تم إجراء جولة تفقدية لمخيمات حجاج السياحة اليوم للاطمئنان على كافة التجهيزات والمخيمات، بناء على توجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التى وجهت بضرورة العمل على راحة الحجاج.
 
وأكد أن هناك تسهيلات كبيرة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ من حيث تنقلاتهم وتوفير كافة احتياجاتهم خلال اداء مناسك الحج.
 
وتفقدت البعثة مخيمات حجاج السياحة في مشعري منى وعرفات  للتأكد على جاهزتها ومطابقتها للمواصفات من أجل توفير إقامة جيدة للحجاج بها وذلك طبقا للتعاقد الموقع بين غرفة شركات السياحة المصرية والمؤسسة الاهلية للطوافة السعودية.
 
كما أكد باسل السيسي عضو بعثة الحج السياحى؛ أن الحج السياحي البري يمثل ثلث حجم أعداد الحج السياحي؛ حيث يصل عددهم إلى 12 ألف حاج، مشيرا إلى أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى تنظم الحج البري بامتلاكها الأتوبيسات السياحية المؤهلة لذلك.
 
وأوضح أن هناك إهتماما كبيرا بالحج البري والاقتصادي؛ مشيرا إلى أن أتوبيسات الحج البري ترافق الحجاج منذ التوجه من مصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والتصعيد على مشعري منى وعرفات؛ وحتى العودة إلى القاهرة مرة أخرى، أن كل 250 حاجا من أفراد الحج البري تم تخصيص مطوف خاص لهم.
 
وأشار إلى أن هناك  طلب متزايد  على الحج البري حيث هناك أكثر من 50 ألف طلب للحج السياحي هذا العام؛ معربا عن توقعه أن يكون هذا الموسم ناجحا نظرا لدرجة الاستعدادات الكبيرة التي تم إجراؤها.
 
وأكد علاء الغمري أن الجميع يسابق الزمن لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج قبل تصعيدهم لمشعري منى وعرفات؛ شيرا إلى أن هناك استعداد على أعلى مستوى.
 
وأوضح أن أهم ما يميز الحج هذا العام هو وجود تنافس ملحوظ بين المطوفين السعوديين لتقديم أكثر الخدمات تميزا للحجاج؛ وهذا ما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للحجاج. 
 
وأشار إلى أن هناك عيادات طبية متنقلة؛ والبعثة الطبية المصرية منتشرة على عرفات؛ فضلا عن المراكز الصحية السعودية في منى وعرفات.
 
وأشار إلى هناك زيادة في أعداد التكييفات داخل المخيمات؛ وتم زيادة اعداد المولدات تحسبا لأي انقطاع للتيار الكهربائي .
 
 
 

حج سياحى

موسم الحج

حج 1440

بعثة الحج السياحى

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