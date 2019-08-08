بدء تنفيذ مشروع "شارع مصر 2" بعد شهرين

قال المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، إن 63 متقدما قاموا بشراء كراسات الشروط الخاصة بفتح باب التقدم لباقى وحدات مشروع " شارع مصر" بكورنيش مدينة المنيا، بعد انتهاء المرحلة الأولى منذ شهرين.

وأضاف سيد لـ"اليوم السابع" أن فتح باب التقدم مستمر حتى يوم 25 أغسطس، بعد أن شهدت المرحلة الأولى اقبال ملحوظ ونجاح للمشروع وبدء أعمال الوحدات التى بيعت بالفعل.

وعن مشروع "شارع مصر 2" بجنوب كورنيش المنيا، أوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن أعمال الإنشاءات ستبدأ بعد شهرين عقب الانتهاء من كافة الخطط اللازمة.