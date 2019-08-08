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بدء تداول أول طرح بالبورصة المصرية خلال عام 2019

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:00 ص
بدء تداول أول طرح بالبورصة المصرية خلال عام 2019 محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب - هانى الحوتى

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يبدأ اليوم الخميس، تداول أول طرح بالبورصة المصرية لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهو أكبر طرح لشركة تكنولوجية فى البورصة.

جاء ذلك بعد تغطية الطرح الخاص لشركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى، 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم، وتغطية الطرح العام 30 مرة تقريبا.

ويشمل طرح شركة فورى عدد  254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36% من رأسمال الشركة فى البورصة عند 6.46 جنيه للسهم، وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب طرح فوري، فيما ينتهى وتبلغ عدد الأسهم المراد بيعها بالطرح العام نحو 35 مليون سهم.

 

ويبلغ رأسمال شركة فورى 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزعًا على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.


البورصة المصرية

شركة فورى

اسهم فورى

طروحات البورصة

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