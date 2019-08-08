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باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية على خلفية النزاع حول إقليم كشمير

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:56 م
باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية على خلفية النزاع حول إقليم كشمير مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية فردوس عاشق أعوان
أ ش أ

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أعلنت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية فردوس عاشق أعوان، اليوم الخميس، أن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية فى قاعات السينما، فى الوقت الذى يزيد فيه التوتر بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير.
 
وقالت أعوان -فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه "لن يتم عرض أى فيلم سينمائى هندى فى دور سينما باكستان... الأعمال الدرامية والأفلام والمحتوى الهندى المشابه ستُمنع تمامًا فى باكستان".
 
وتصاعدت حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهى إثر قرار الحكومة الهندية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء وضع الحكم الذاتى الدستورى الخاص بإقليم جامو وكشمير (الشطر الهندى من شبه الجزيرة المتنازع عليها)، وهو الوضع الذى يتمتع به الإقليم ذو الأغلبية المسلمة منذ نحو سبعة عقود، ليصبح الإقليم الآن تحت الإدارة المباشرة للحكومة المركزية فى نيودلهي.
 

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