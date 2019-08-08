الرئيسية اقتصاد وبورصة انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 الخميس، 08 أغسطس 2019 02:30 م البطاله - ارشيفيه رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الخميس، إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 مقارنة مع 8.1% فى الربع الأول. وبلغ معدل البطالة 9.9% فى الربع الثانى من عام 2018. وزاره التخطيط البطاله معدل البطاله مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة تُعلن انخفاض التضخم لـ 7.8% وانخفاض البطالة لـ 7.5% الخميس، 08 أغسطس 2019 01:44 م برلمانى يطالب بزيادة دعم المشروعات الصغيرة بالأقصر للحد من البطالة الخميس، 08 أغسطس 2019 12:23 م حزب الحرية: دعم الرئيس السيسي للقطاع الخاص يسهم فى القضاء على البطالة الخميس، 08 أغسطس 2019 12:11 م النائب على عتمان: قانون وحدات الطعام المتنقلة يدعم خطة الدولة للحد من البطالة الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟ صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21 فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة المزيد من Trending Plus
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