انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019

رويترز

قال بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الخميس، إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 مقارنة مع 8.1% فى الربع الأول.

وبلغ معدل البطالة 9.9% فى الربع الثانى من عام 2018.