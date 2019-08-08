النفط يقفز بدعم من توقعات خفض الإنتاج بعد تراجع الأسعار 4%

رويترز

قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس معوضة نصف خسائر بلغت نحو 5% فى الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدى لخفض الإنتاج.

وصعد خام برنت إلى 57.81 دولار للبرميل بزيادة 1.58 دولار أو 2.81 % بالمقارنة مع الإغلاق السابق، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.61 دولار أو 3.15 % إلى 52.70 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير أمس الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلبا فى العام الحالى بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محللون إن أسعار الخام ارتفعت اليوم الخميس بفضل توقعات بأن السعودية، أكبر مُصدر للنفط فى العالم، وغيرها من المنتجين فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يتحركون لدعم السوق عن طريق خفض الإمدادات.

وذكرت بلومبرج فى تقرير أمس الأربعاء نقلا عن مسئول سعودى أن بلده يجرى محادثات مع منتجين آخرين للتحرك من أجل وقف تراجع أسعار النفط.