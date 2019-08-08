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"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:32 م
"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه وزارة المالية
أ ش أ

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طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر19 مليار جنيه.
 
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 878ر17%، فيما بلغ أعلى عائد 939ر17%، وسجل أقل عائد 698ر17%.
 
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 834ر17%، فى حين سجل أعلى عائد 901ر17%، وأقل عائد 5ر17%.
 
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 551ر15%، فى حين بلغ أعلى سعر 6ر15%، وأقل سعر 48ر15%.
 
وكانت المالية قد قررت طرح سندات الخزانة اليوم بدلا من الإثنين المقبل، نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك.

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