"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه

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طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر19 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 878ر17%، فيما بلغ أعلى عائد 939ر17%، وسجل أقل عائد 698ر17%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 834ر17%، فى حين سجل أعلى عائد 901ر17%، وأقل عائد 5ر17%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 551ر15%، فى حين بلغ أعلى سعر 6ر15%، وأقل سعر 48ر15%.

وكانت المالية قد قررت طرح سندات الخزانة اليوم بدلا من الإثنين المقبل، نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك.