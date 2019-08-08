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الكويت تتسلم رفات أسرى ومفقودين فى حرب الخليج

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:28 م
الكويت تتسلم رفات أسرى ومفقودين فى حرب الخليج حرب الخليج - أرشيفية
إيمان حنا

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تسلمت الكويت من السلطات العراقية اليوم رفات 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ووضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام فى غزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

تمت عملية التسليم عبر منفذ العبدلى الحدودى مع العراق، ويأتى ذلك تمهيدا لعمليات المطابقة ثم تحديد الهوية لأصحاب الرفات، وهناك نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فقدوا خلال الاحتلال الذي استمر سبعة أشهر والحرب التي تلته.

وعثر على الرفات في مارس بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترا غربي مدينة السماوة،  وقال اللواء حازم قاسم "الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث على بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم".


حرب الخليج

الكويت

العراق

اسرى الحرب

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