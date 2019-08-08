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"القابضة المعدنية" تعين 4 رؤساء جدد لشركاتها التابعة

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:44 م
"القابضة المعدنية" تعين 4 رؤساء جدد لشركاتها التابعة الدكتور مدحت نافع
كتب: عبد الحليم سالم

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أصدر الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارات تشكيل عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة والتي انتهت مدتها في نهاية يونيو الماضي.

وشملت القرارات تغيير أربعة رؤساء تنفيذيين لشركات مصر للألومنيوم، النصر للكوك، النصر للمواسير والعامة للخزف والصيني (شيني) بنسبة 26% من الرؤساء التنفيذيين، كما تم تغيير عدد ستة أعضاء مجالس إدارات بشركات النصر للتعدين، النصر لصناعة الزجاج والبللور، النصر للمطروقات، الشركة المصرية للسبائك الحديدية، النصر للمواسير، وشركة مصانع النحاس المصرية وذلك بنسبة 20% من أعضاء مجالس الإدارات.

وصدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، برئاسة المهندس محمود سالم، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاعات إنتاج الألومنيوم بالشركة، ومجلس إدارة الخزف والصيني برئاسة يحيى عيش، والذي عمل عضواً متفرغاً بشركة النصر للزجاج والبللور ومديراً مالياً بشركة سيمنز، وكذلك تم تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك برئاسة محمد ذكى فوزي، والذي كان يشغل منصب رئيس القطاعات التجارية بالشركة، وشكّل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المواسير برئاسة المهندس خالد الأنصاري الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب.

وأسفرت قرارات التشكيل عن انضمام قيادات من القطاع الخاص والمصرفى في كأعضاء غير تنفيذين بالشركات المذكورة في السابق، وبهذا التغيير والتغييرات السابقة خلال أقل من عامين تكون كافة مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة المعدنية قد نالها قدر من التغيير، منذ تولى مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع في مارس 2018.

وأعتمدت فلسفة التغيير على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات والتخصصات التي تحمل إضافة للشركات التابعة، وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل أسواق شديدة التنافسية وتحدّيات تواجه مختلف الأنشطة الصناعية، وفى مقدمتها تحديات نقص التمويل وشح الطاقة وتقلبات بورصات المعادن والمدخلات.


القابضة المعدنية

مدحت نافع

مجالس ادارات

اخبار الاقتصاد

النصر للكوك

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