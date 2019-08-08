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"العريش والرواق ورمانة" شواطئ بشمال سيناء تستعد لاستقبال المحتفلين بالعيد

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:00 ص
"العريش والرواق ورمانة" شواطئ بشمال سيناء تستعد لاستقبال المحتفلين بالعيد استعدادت العريش لعيد الاضحى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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استعدت شواطئ محافظة شمال سيناء لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى من أهالى المحافظة الذين اعتادوا اتخاذ الشواطئ اماكن ترفيه لهم خلال فترة العيد، وبدورها سارعت الجهات المسئولة لإبراز خدماتها على طول هذه الشواطئ، فيما اعتبر اصحاب الأماكن الترفيهية قدوم العيد فرصتهم لاستقبال الزبائن بتجميل وتزيين الكافيهات، والإعلان عن عروض، وتجهيز ألعاب اطفال.

وقال سالم صباح مدير إدارة السياحة بديوان محافظة شمال سيناء، إن الخروج للتنزه على الشاطئ هو اتجاه لدى غالبية أبناء المحافظة وخصوصا أبناء مدينة العريش، حيث يستقبل شاطئ العريش على طول امتداده الأهالى خصوصا فترة المساء والليل، ووجود الكورنيش على طول الشاطئ هو من اكبر عوامل جذب المحتفين بالعيد، فهو إضافة لكونه ممشى عليه ايضا تتوفر وسائل ترفيه يوفرها اصحاب الكافيهات.

وقال مدير إدارة السياحة بشمال سيناء، إن أهم شواطئ مدينة العريش التى يرشحها ويقدمها لكل الزائرين للمحافظة خلال فترة العيد هى "غرناطة "، و" الخلفاء"، و" الأيوبى "، وظلال النخيل "، و" المساعيد".

وبدوره قال محمد حسنى، صاحب مكتب عقارات على شاطئ العريش، إن حركة حجوزات الشاليهات على الشاطئ خلال فترة العيد تؤكد أن الأهالى بالفعل سيقضون عيد مميز على البحر، لافتا أن هناك حركة إشغال تجاوزت 70% لكثير من الشاليهات وغالبيتها حجوزات من داخل المحافظة لأسر ومجموعات شبابية يفضلون قضاء العيد والإجازة على البحر.

وقال إن الأسعار مناسبة للجميع وسجلت خلال فترة العيد أرقام تتراوح مابين 70 إلى 200 جنيه فى الليلة الواحدة بشواطئ وسط المدينة ومن 100 إلى 250 جنيها فى الشاليهات الفردية صف اول بمناطق غرب العريش وظلال النخيل.

فيما قال " ياسر عبدربه "، صاحب مشروع خدمات سياحية على شاطئ العريش، أن بعض من اصحاب المشروعات السياحية قاموا بتجهيز مناطق العاب اطفال لاستقبال الأسر فيها جهزت أعدادا كبيرة ومنوعة من الألعاب دخولها بأسعار من 5 إلى 10 جنيهات لكل لعبة.

وأضاف أنهم فضلا عن الألعاب يوفرون اماكن جلسات للأسر وإقامة الاحتفالات المنوعة على الشاطئ ويتنافس الجميع فى تقديم الخدمات بأسعار تنافسية.

كما أشار اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، أن غرفة عمليات مجلس المدينة المنعقدة على مدار الساعة خلال فترة العيد، خصصت غرفة عمليات فرعية على شاطئ العريش لمتابعة اى شكاوى تصل من الأهالى وتم مسبقا التنسيق مع شركة الكهرباء إنارة الشاطئ، وشركة النظافة بعمل اللازم لنظافة الشاطئ، وتوفير الخدمات العاجلة بتنسيق مع الصحة والشباب والرياضة.

وقال العميد إيهاب فرغلى، إن شواطئ " الرواق " على ساحل مدينة بئر العبد، وشاط " رمانة " غرب مركز بئر العبد، بدورها استعدت بشكل كامل لاستقبال المحتفلين بالعيد، لافتا أن شاطئ الرواق يعد واجهة تنزه هامة للأهالى من أبناء مدينة بئر العبد، وأبناء القرى المجاورة، بينما يعتبر شاطئ رمانة واجهة إقبال لكافة ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة وعليه تتوفر كافة الخدمات اللازمة.

 

 

 

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شمال سيناء

عيد الأضحى

العريش

شاطئ العريش

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