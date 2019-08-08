الطب البيطري بالدقهلية: إغلاق 40 محل غير مرخص لتداول الأدوية البيطرية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير الطب البيطري بالدقهلية عن صدور قرارات غلق إداري ل 40 محل لتداول وبيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، مسئول عنها أشخاص غير بيطريين، وذلك ضمن حملة ضد مهنة " الباراميديكال".

وأضاف: قرارات الغلق تتم بعد إنذارهم أكثر من مرة من قبل الإدارة البيطرية التابع لها المحل، موضحا أن هذه هي إحدى الخطوات للسيطرة على غش الأدوية البيطرية، التي تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية، علما بأن باب الترخيص مفتوح لإحكام السيطرة على حركة الأدوية البيطرية بالأسواق.