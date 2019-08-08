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الطب البيطري بالدقهلية: إغلاق 40 محل غير مرخص لتداول الأدوية البيطرية

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:25 ص
الطب البيطري بالدقهلية: إغلاق 40 محل غير مرخص لتداول الأدوية البيطرية حملة للطب البيطري
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير الطب البيطري بالدقهلية عن صدور قرارات غلق إداري ل 40 محل لتداول وبيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، مسئول عنها أشخاص غير بيطريين، وذلك ضمن حملة ضد مهنة " الباراميديكال".

وأضاف: قرارات الغلق تتم بعد إنذارهم أكثر من مرة من قبل الإدارة البيطرية التابع لها المحل، موضحا أن هذه هي إحدى الخطوات للسيطرة على غش الأدوية البيطرية، التي تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية، علما بأن باب الترخيص مفتوح لإحكام السيطرة على حركة الأدوية البيطرية بالأسواق.

 

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الطب البيطري

البارميديكال

الثروة الحيوانية

غش الأدوية

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