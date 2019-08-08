سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 10:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الصين تدعو الأطراف السورية لدفع المصالحة الوطنية وإيجاد حل سياسى للأزمة

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:43 ص
الصين تدعو الأطراف السورية لدفع المصالحة الوطنية وإيجاد حل سياسى للأزمة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، إنه يتعين على أطراف الصراع السورى نزع فتيل الخلافات المتعلقة بالمفاوضات والعمل معا على إيجاد حل سياسى.

وأضاف تاو - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - "يجب على الأطراف السورية الانطلاق من مبدأ الحفاظ على مستقبل البلاد والمصالح الأساسية لشعبها، وتسوية الخلافات في المفاوضات، ودفع المصالحة الوطنية، والعمل تدريجيا على إيجاد حل سياسى يتوافق مع واقع سوريا ويضع في اعتباره الشواغل المشروعة للأطراف كافة".

وتابع أن "الصين قلقة بشأن الوضع الإنساني الشامل في سوريا وبشأن أحوال الشعب السوري المعيشية.. وأن أعوام الصراع أسفرت عن حاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية فى سوريا، كما أن العقوبات الاقتصادية فاقمت أوضاع الظروف المعيشية للشعب السوري".

وأشار إلى أنه ينبغى للمجتمع الدولى مواصلة توفير المساعدات المادية للشعب السوري ودعم جهود إعادة البناء التي تبذلها الحكومة والشعب في سوريا.. لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، في إطار قيامه بالعمل الإنساني في سوريا، أن يظهر كامل الاحترام لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن ينفذ بصرامة قرارات مجلس الأمن والتوجيهات الأممية الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

ونوه إلى أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد لتسوية القضية السورية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي دعم الأمم المتحدة في لعب دورها الأساسي المتمثل في الوساطة ودعم المبعوث الأممى الخاص جير بيدرسون في جهوده لتعزيز العملية السياسية بما يتفق مع مبدأ قيادة وملكية سورية للعملية وقرار مجلس الأمن 2254.. مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولى أيضا تشجيع الأطراف السورية على أن تتخذ بكامل إرادتها تدابير تساعد على عملية المصالحة ومواصلة تعزيز الثقة المتبادلة.

 


الصين

سوريا

الحرب فى سوريا

الصراع السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

تعرف على خطة 28 مديرية بـ"الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر

تعرف على خطة 28 مديرية بـ"الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر

100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

مرشح الإخوان فى تونس يعترف: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

مرشح الإخوان فى تونس يعترف: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة