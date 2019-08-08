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"الصحة السعودية": أنشطة لتقليل مخاطر انتقال العدوى فى موسم الحج

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:15 م
"الصحة السعودية": أنشطة لتقليل مخاطر انتقال العدوى فى موسم الحج
إيمان حنا

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قالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إنها حريصة على تفعيل العديد من الأنشطة بهدف تقليل مخاطر انتقال العدوى ورصد الأمراض ذات الأهمية الوبائية ،وذلك ضمن جهودها المكثفة التي تبذلها وفي إطار أنشطة وحدة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمكة والمشاعر المقدسة لحج هذا العامب .حسب "واس".

وقد تم وضع السياسات والإجراءات الخاصة بتطبيق احتياطات مكافحة العدوى والتعامل مع الأمراض المعدية والفرز التنفسي، والتأكد من تطبيقها بالمستشفيات والمراكز الصحية من خلال الزيارات الميدانية من قبل أعضاء وحدة مكافحة العدوى ضمن عمل اللجان المشتركة بالوزارة والـتأكد من توفر مستلزمات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي من مطهرات الأيدي والواقيات الشخصية ومطهرات البيئة والتعقيم المركزي, بالإضافة إلى تشكيل فرق للاستجابة السريعة للتدخل السريع والتعامل مع أي أمراض وبائية

ومن أبرز أنشطة وحدة مكافحة العدوى لهذا العام تدريب جميع المرابطين في الحج على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى ( بيكسل) التي تشمل أيضا التطعيم ضد الانفلونزا والالتهاب السحائي وكذلك التدريب الميداني للمشاركين بالمراكز الصحية على أساسيات مكافحة العدوى أثناء الزيارات الميدانية ، كما تم تدريب منسوبي إدارة الطوارئ والطب الميداني على أساسيات مكافحة العدوى في النقل الاسعافي من خلال التدريب النظري وورش العمل.

وتتابع وحدة مكافحة العدوى تدريب العاملين الصحيين على أساسيات مكافحة العدوى، وتطبيق إجراءات العزل للأمراض المعدية وكفاءة غرف العزل للأمراض المنقولة عن طريق الهواء، ومراقبة المخزون من مستلزمات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي وذلك من خلال المؤشرات اليومية التي تعكس جودة العمل للتدخل السريع إذا تطلب الأمر.


موسم الحج

مكة

وزارة الصحة

الحجاج

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