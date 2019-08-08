السبت.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء الصيانة

الغربية محمد طارق

صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات شرق الزيات جهد 66/11 ل.ف.أ ، وذلك يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة والنظافة الدورية.

وأضافت " هاشم " فى بيان لها اليوم ان المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى " جزء من قرية الدلجمون ، منطقة السريع من كوبرى الدلجمون حتى كوبرى المعاهدة " .

ثانياً قرى الريف وتشمل" برما ، 4 يعقوب ، 7 بلشاى ، 33 البترول ، 34 قصر نصر الدين ، 36 برما ، 35 أبو الغر ، 28 ديما ، 37 كفر الشوربجى ، 38 أكوه الحصة ، القرى والعزب المجاورة" ، وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.