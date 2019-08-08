سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء الصيانة

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:48 م
السبت.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء الصيانة انقطاع الكهرباء -ارشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات شرق الزيات جهد 66/11 ل.ف.أ ، وذلك يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة والنظافة الدورية.

 

وأضافت " هاشم " فى بيان لها اليوم ان المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى " جزء من قرية الدلجمون ، منطقة السريع من كوبرى الدلجمون حتى كوبرى المعاهدة " .

 

ثانياً قرى الريف وتشمل" برما ، 4 يعقوب ، 7 بلشاى ، 33 البترول ، 34 قصر نصر الدين ، 36 برما ، 35 أبو الغر ، 28 ديما ، 37 كفر الشوربجى ، 38 أكوه الحصة ، القرى والعزب المجاورة" ، وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.

 

 

 


كهرباء الغربية

كهرباء كفر الزيات

انقطاع الكهرباء

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة