الذهب يتماسك قرب 1500دولار بفعل حرب التجارة وقلق بشأن النمو العالمى

رويترز

استقر الذهب اليوم الخميس، ليحوم قرب المستوى النفسى المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية فى ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

واستقر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1501 دولار للأوقية.

ويوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار ما يزيد عن 2% لتتجاوز حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1515.20 دولار للأوقية.

ولمح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى شيكاجو يوم الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الفائدة لتعزيز التضخم ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.

وفى مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي، فاجأت البنوك المركزية فى نيوزيلندا والهند وتايلاند الأسواق بالإقدام على تيسير قوى للسياسة النقدية يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزى فى الفلبين أسعار الفائدة فى وقت لاحق اليوم.

وفى غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار 0.1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى فى أسبوعين فى وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وسعت أسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع اليوم مع إعلان بكين عن أرقام أفضل بشأن التجارة بينما تكبح أيضا انخفاضا فى اليوان، مما يوفر تهدئة مؤقتة للمخاوف من حرب عملات عالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.11 دولار للأوقية، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام والذى لامسته فى الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 865.84 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1424.64 دولار للأوقية.