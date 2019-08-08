الدفاع المدنى السعودى ينتشل جثة مقيم جرفته السيول بوادى نجران

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تمكنت فرق الدفاع المدنى السعودى بمنطقة نجران جنوب غربي المملكة على الحدود مع اليمن ، من انتشال جثة مقيم جرفته السيول بوادي نجران.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران بالإنابة النقيب عبدالله آل فارع - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني بمدينة نجران تلقى بلاغاً عن فقدان شخص يقود سيارته في وادي نجران، بعد أن جرفته السيول، وتم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات اللازمة، وبمساندة الجهات ذات العلاقة تم العثور على المفقود متوفياً، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، حيث جرى نقل الجثمان للمستشفى لإكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأهاب "آل فارع" بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والأماكن الخطرة عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبورها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قد حذرت من هطول أمطار رعدية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش.