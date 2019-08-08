الخارجية السعودية تنهى إصدار أكثر من 1.8 مليون تأشيرة الكترونية للحجاج

وكالات أنباء

إنفاذاً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أنهت وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية وبعثات المملكة العربية السعودية فى الخارج بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون الفنية عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالى 1440هـ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وبلغ عدد تأشيرات الحج التى أصدرتها وزارة الخارجية أكثر من 1.8 مليون تأشيرة عبر جميع بعثات المملكة العربية السعودية وبعثات الحج المؤقتة فى الدول التى لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسى أو قنصلى دائم.



وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسرى فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية :"إن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائى للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول (1.821.690).

وأضاف السفير تميم الدوسرى أن استخدام التقنيات المتطورة التى تربط ديوان وزارة الخارجية بالبعثات الرسمية والمؤقتة أسهم فى الإنجاز السريع وبدقة عالية، ويأتى ذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة جنباً إلى جنب مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وتسهيلاً لقدومهم لتأدية فريضة الحج.