الجيش السورى يستعيد السيطرة على عدد من المناطق بريف حماة الشمالى

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استعادت وحدات من الجيش السورى، السيطرة على كل من "بلدة الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات" بريف حماة الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكرى قوله إن القوات العاملة فى ريف حماة الشمالى، تتابع تنفيذ مهامها القتالية بكفاءة عالية ضد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة بريف حماة.

وأضاف المصدر: "بعد معارك ضارية تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين، واقتحام معاقلهم الأكثر تحصيناً ومقراتهم القيادية، واستعادة السيطرة على بلدة الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات".

وأشار إلى أن وحدات الجيش تتابع فلول المسلحين الفارين موقعة فى صفوفهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.