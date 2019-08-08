سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"الجبهة الثورية" فى السودان: لا توجد لدينا أى توجهات انفصالية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:43 م
"الجبهة الثورية" فى السودان: لا توجد لدينا أى توجهات انفصالية الجيش السودانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أكد رئيس حركة "العدل والمساواة" (المنضوية ضمن "الجبهة الثورية") جبريل ابراهيم أن الجبهة ليست لديها أي توجهات انفصالية إطلاقا، مشددا على حق الجبهة في المطالبة بمعالجة "الأوضاع المعوجة"، وإقرار عقد اجتماع جديد.
 
وقال ابراهيم، في كلمة عبر الانترنت بثتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، إن الوثيقة الدستورية، إن لم تتضمن ما أرادته الجبهة، ستلجأ مكوناتها إلى الشارع، لافتا إلى أن القوى السياسية التي رفضت تضمين "وثيقة السلام" في "الإعلان الدستوري"، بدأت تتحدث بلغة مختلفة جدا.
 
وكانت "الحركات المسلحة" رفضت وثيقة "الإعلان الدستوري"، بعدما اعتبرت أنها همشت دورها. ووقع المجلس العسكري الانتقالي و "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الأحد الماضي، ومن المقرر تنظيم حفل للتوقيع النهائي في 17 اغسطس الجاري.
 
 

العدل والمساواة

السودان

جبريل ابراهيم

وثيقة السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة