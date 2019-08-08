الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة

(أ ش أ)

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلى إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على -فى تصريح للصحفيين اليوم الخميس- أن هذا القرار الجديد يأتى فى سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذى يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية والإمعان الإسرائيلى فى تقويض أسس حل الدولتين المُعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولى.

وقال "أبو علي" إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى -وجودًا وحقوقًا- يأتى فى ظل دعم أمريكى مطلق، مشيرًا إلى أنه بات يشكل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولى وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولة بما فيها الجنايات الدولية.

وأكد دعم جامعة الدول العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية فى إطار الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية اللازمة.