"التعاون الإسلامى" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على وحدات استيطانية جديدة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة فى الأرضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.

ودعا العثيمين المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلى غير القانونية فى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.