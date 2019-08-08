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التحالف العربى: مليشيا الحوثى أطلقت صاروخا بالستيا من حجة وسقط داخل المحافظة

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:11 م
التحالف العربى: مليشيا الحوثى أطلقت صاروخا بالستيا من حجة وسقط داخل المحافظة العقيد تركى المالكى
صنعاء (أ ش أ)

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أعلن العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، أن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة حجة وسقط بعد إطلاقه داخل المحافظة.

وأوضح العقيد المالكى، فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم، الخميس، أن الميليشيات الحوثية استخدمت المبانى المدنية لإطلاق الصاروخ.

وأكد المالكى، أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولى، مشددا فى الوقت ذاته على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات الصاروخية للميليشيات الحوثية.

 


العقيد تركى المالكى

اليمن

الحوثى

مليشيا الحوثى

الحوثيين

التحالف العربى

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