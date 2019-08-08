سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 03:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: لن نقبل بأى عبث بمصالح الشعب اليمنى

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:04 ص
التحالف العربى: لن نقبل بأى عبث بمصالح الشعب اليمنى أحداث عدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، لافتا إلى أن القيادة تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).

 

وأكد المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء أمس،الأربعاء، الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

 

وطالب العقيد المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

 


اليممن

عدن

التحالف العربى

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

مرشح الإخوان فى تونس: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

مرشح الإخوان فى تونس: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

10.5 مليون دولار قيمة صادرات النباتات الطبية فى يونيو الماضى

10.5 مليون دولار قيمة صادرات النباتات الطبية فى يونيو الماضى

تطوير 17 مجمعًا استهلاكيًا بمحافظات الوجه القبلى فى العام المالى الجديد

تطوير 17 مجمعًا استهلاكيًا بمحافظات الوجه القبلى فى العام المالى الجديد

5 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بخلية ميكروباص حلوان الإرهابية.. تعرف عليها

5 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بخلية ميكروباص حلوان الإرهابية.. تعرف عليها

تعرف على كيفية إجراء الكشف الرياضى فى اختبارات كلية الشرطة لهذا العام

تعرف على كيفية إجراء الكشف الرياضى فى اختبارات كلية الشرطة لهذا العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة