البورصة تعلن عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى على أسهم جلوبال تليكوم

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة (فيون هولدينجز بى فى) على أسهم الشركة المصدره وذلك لعدد 1.914 مليار سهم بقيمة إجمالية 9.724 مليار جنيه، وسيتم حذف الشركة المصدرة من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة – القائمة (أ) اعتباراً من جلسة يوم 14 أغسطس.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت أن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء الإجبارى لشركة جلوبال تليكوم القابضة بلغت 1.914 مليار سهم.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة "فيون" المساهم الرئيسى بجلوبال بحصة 57.75% للاستحواذ على 42.2% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم بسعر 5.08 جنيه للسهم، وذلك بعد اتفاق الشركة مع مصلحة الضرائب على دفع 136 مليون دولار – ما يعادل 2.3 مليار جنيه – مقابل التزامات ضريبية متراكمة.

وتضمن اتفاق جلوبال تيلكوم مع مصلحة الضرائب سداد القيمة المستحقة على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار، تدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار.