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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى بالم هيلز وهيرميس

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:25 م
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى بالم هيلز وهيرميس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
  
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لشركتى المجموعة المالية هيرميس إلى 178.720 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 719.399 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد نعيم القابضة إلى 81.974 مليون شهادة،
 
 واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 69.812 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 463.991 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 16.631 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 276.471 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.520 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.095 مليون شهادة.

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