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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بدعوى إلقاء الحجارة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:23 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بدعوى إلقاء الحجارة الاحتلال الاسرائيلى ارشيفية
أ ش أ

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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس طفلا فلسطينيا بعد تحطيم باب منزله في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة.
 
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، بعد تفجير باب منزله باستخدام أجهزة خاصة، وقامت باعتقال الطفل صالح وائل أبو هدوان 13 عاما.
 
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، دون وجود أحد من والدي الطفل، بينما كان الأطفال وحدهم داخل المنزل، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بخوف شديد، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الطفل بسيارة القوات الخاصة للمركز.
 
وأوضحت رزان الجعبة محامية مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال حولت الطفل لمركز شرطة "شارع صلاح الدين" بحجة إلقاء الحجارة.

الاحتلال الإسرائيلى

القدس المحتلة

شارع صلاح الدين

الحجارة

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