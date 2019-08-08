الإمارات تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى إقليم جامو وكشمير

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قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن بلاده تتابع بقلق تطورات الأحداث فى إقليم جامو وكشمير داعيًا إلى ضبط النفس.

وأكد قرقاش فى بيان للخارجية، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى الإقليم والمنطقة، معربا عن ثقة بلاده بحكمة قيادتى البلدين -الهند وباكستان- وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدًا عن التصعيد والمواجهة.

وأعلنت الهند، إلغاء المادة 370 من دستورها والتى تنص على منح "وضع خاص" لإقليم كشمير وتتيح للحكومة المركزية فى نيودلهى سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات فى المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلى بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلى وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولى.