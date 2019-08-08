الإفراج عن حامل الراية الأمازيغية فى الجزائر

وكالات

أمرت محكمة مدينة عنابة الابتدائية بإطلاق سراح مواطن التمست النيابة العامة في حقه السجن لمدة 10 سنوات، بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بعد رفعه للراية الأمازيغية خلال المظاهرات ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وقال محامي المتهم لموقع "كل شيء عن الجزائر" إن القاضية التي ترأست الجلسة نطقت بالبراءة في حق "الناشط" نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليو الماضي.

وعبر المحامي عن رضاه على حكم البراءة في حق موكله، مشيرا إلى أن القاضية التي ترأست الجلسة "انحازت للحق وهي معروفة بأحكامها العادلة ونزاهتها".

من جهته، أكد اليوم منسق "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة"، كريم يونس، إطلاق سراح المتظاهر الموقوف، مضيفا بأنه "سيمضي عيد الأضحى مع أسرته، في انتظار إطلاق سراح بقية المحبوسين للسبب ذاته".