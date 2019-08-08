الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للعيد

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة التدابير استعدادًا لهذه المناسبة المباركة.

وأشار المحافظ ، إلى أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها ووقف الإجازات لجميع المسؤولين والمضى قدمًا فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من اللحوم وباقى السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة، ومنع أية تجاوزات من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد محافظ الإسماعيلية ، أنه لن يسمح بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد، كما أنه لن يسمح بافتعال أو خلق أى شكل من أشكال الأزمة، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الأجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الطارئ التى عقدها بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم، ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادًا لاستقبال العيد.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتأمين جميع الساحات المفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد، والتأكيد على تفعيل دور غرف العمليات لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وتابع اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ وتزويدها بفرق وأطقم الإنقاذ السريع، وتأمين جميع الأندية والمنتزهات، استعدادا لاستقبال ضيوف وزوار المحافظة خلال أجازة العيد، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومركز الإسعاف الرئيسى خلال أيام العيد.



محافظ الإسماعيلية فى جلسة الاجتماع الطارئ



محافظ الإسماعيلية فى جلسة الاجتماع الطارئ



محافظ الإسماعيلية فى جلسة الاجتماع الطارئ