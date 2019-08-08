افتتاح محطتين جديدتين للأتوبيس النهرى خلال شهرين بالدقهلية

أعلن محمد عنان، مدير التشغيل المسئول عن الأتوبيس النهرى بمدينة المنصورة عن افتتاح عدد من المحطات الجديدة بمحافظة الدقهلية خلال الشهور المقبلة لربط المراكز ببعضها.
وأوضح " عنان " فى تصريح خاص لليوم السابع أنه من المقرر تنفيذ محطتين جديدتين للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا، يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال شهرين من بدء التنفيذ، لافتا إلى أن المحطة الأولى ستكون بجوار قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والثانية أسفل كوبرى طلخا، لتدخل حيز التشغيل مع بداية العام الدراسى الجديد.
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بواسطة:
محمد اسماعيل
الأوتوبيس النهري ضرر جدا علي البيئة ونظافة النهر
أخذته مع زوجتي الأجنبية وأولادي في رحلة ، كانت غير موفقه ، صوت المحرك عالي جدا ، رأيت شباب يدخنون ويرمون عقب السجائر في النهر " المفروض ان يمنع التدخين قطعيا وبحزم علي متن المركب " . رأيت سيدات يجلسن ومعهم اللب والمسليات ويقذفون القشور والقوارير الفارغة في النهر وتتطاير الأكياس ، هناك رائحة قوية جدا للوقود الديزل ،،،،، والذي لفت نظرنا في كل محطه هو ان الزبالة متجمعة ومتكدسه في الماء ولم ينظفها أحد رغم كثرة العاملين ، منظر النفايات وتجمعه في المحطات مقزز ويجب الاهتمام بنظافة النهر ، واعتقد بان هذا المشروع غير موفق لانه سيلوث النهر الذي نشرب منه اكثر من ايجابياته