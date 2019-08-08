افتتاح محطتين جديدتين للأتوبيس النهرى خلال شهرين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن محمد عنان، مدير التشغيل المسئول عن الأتوبيس النهرى بمدينة المنصورة عن افتتاح عدد من المحطات الجديدة بمحافظة الدقهلية خلال الشهور المقبلة لربط المراكز ببعضها.

وأوضح " عنان " فى تصريح خاص لليوم السابع أنه من المقرر تنفيذ محطتين جديدتين للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا، يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال شهرين من بدء التنفيذ، لافتا إلى أن المحطة الأولى ستكون بجوار قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والثانية أسفل كوبرى طلخا، لتدخل حيز التشغيل مع بداية العام الدراسى الجديد.