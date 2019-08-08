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استقرار أسعار مواد البناء قبل العيد والحديد يبدأ من 11.200 جنيه والأسمنت من 750

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:04 م
استقرار أسعار مواد البناء قبل العيد والحديد يبدأ من 11.200 جنيه والأسمنت من 750 الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء استقرارا اليوم الخميس 8-8-2019 وذلك مع تراجع الطلب قبل عيد الاضحي المبارك. 
 
وأكد  أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جميع أسعار مواد البناء مستقرة داخل الأسواق المصرية، موضحا لـ "اليوم السابع"، أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.200 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام، وأن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.
 
 

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