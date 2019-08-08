استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. محافظ المنيا يتابع مخزون السلع الاستهلاكية

المنيا- جمال محمد

تفقد اللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية بمركزي مطاي وبنى مزار ، حيث تابع المحافظ الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوافر المخزون من السلع الاستهلاكية قبيل العيد ، مؤكدا على أهمية توفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين مع ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة، لخدمة الاهالي والتخفيف عنهم ، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق، لضمان حصول المواطنين على حاجتهم من اللحوم والسلع الأساسية بجودة وأسعار اقتصادية.