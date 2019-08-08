استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. محافظ المنيا يتابع مخزون السلع الاستهلاكية

تفقد اللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية بمركزي مطاي وبنى مزار ، حيث تابع المحافظ الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوافر المخزون من السلع الاستهلاكية قبيل العيد ، مؤكدا على أهمية توفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين مع ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة، لخدمة الاهالي والتخفيف عنهم ، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق، لضمان حصول المواطنين على حاجتهم من اللحوم والسلع الأساسية بجودة وأسعار اقتصادية.
وتابع المحافظ خلال جولته سير العمل داخل مخبزين بمركز بني مزار، حيث كلف دكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات ، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وكان المحافظ قد قرر إلغاء كافة الإجازات لرؤساء ومسئولي الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري.
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