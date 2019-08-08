استعدادا لعيد الأضحى المبارك .. محافظة الدقهلية ترفع 784 طن قمامة فى يومين

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تكثيف حملات النظافة اليومية وإزالة المخلفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف مراكز المحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات وتشديده على رفع مستوى النظافة خاصة في المواسم والأعياد والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.

وفى مركز السنبلاوين تابع المحاسب السيد صبح رئيس المركز ، خروج معدات الحملة الميكانيكية وتوزيعها للعمل في مجال النظافة العامة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وأعمال النظافة ورفع القمامة من أحياء المدينة ومداخلها ورفع 295 طن قمامة 120 للمدينة و 175 للقرى التابعة للوحدات المحلية بنطاق المركز.

وفي مركز بلقاس تابع اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس ، رفع القمامة من نطاق الوحدة المحليه وتم رفع 290 طن خلال اليومين الماضيين ، كما أكد على تكثيف أعمال رفع القمامة بمختلف أنحاء المدينة وقراها ورفع كفاءة الحدائق والميادين.

ومن جانبه، أكد المتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا على تكثيف أعمال رفع القمامه من الشوارع الرئيسيه بمدينه أجا منطقة جورجينا وتم نقل 199 طنا لمصنع تدوير القمامة كما تم رفع الاتربه من جانب بلدورات كوبرى اجا العلوى والتنبيه على جميع الوحدات الواقعة على الطريق السريع برفع الاتربة من جانب البلدورات والقضاء على تجمعات القمامه ورفع جميع المخلفات.

وأكد رؤساء المراكز على أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد بشكل مستمر على ضرورة استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وإزالة الاشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة.