استعدادات مكثفة لاستقبال العيد بالفيوم.. الأوقاف تجهز 230 ساحة لأداء الصلاة

الفيوم – رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث قامت مديرية الأوقاف بالمحافظة بتجهيز ساحات الصلاة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما استعدت مديرية الطب البيطرى بتجهيز المجازر لذبح الأضاحى مجانا للمواطنين خلال أيام العام، وعن التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب خلال العيد شنت شركة مياه الشرب بالفيوم حملات مكبرة لتوعية الجزارين حول ترشيد استهلاك المياه.

فمن جانبها خصصت مديرية أوقاف الفيوم عدد 230 ساحة ومسجداً لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وأشار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إلى أنه قد تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.

وأضاف أن الساحات والمساجد التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجداً كبيراً بمختلف أنحاء المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق بين العديد من الجهات لتشكيل فرق عمل ونوبتجيات وحملات تفتيش ومتابعة بشكل مكثف خلال أيام الأعياد حفاظاً على صحة المواطنين وضبط الأسواق الأسعار.

من جانبه صرح الدكتور محمد عقل وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، بأن المديرية وفرت عدداً من المجازر ونقاط الذبيح لذبح الأضاحى مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين، شملت مراكز المحافظة المختلفة، حيث تم توفير مجزر العزب، ونقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة بمركز الفيوم، وبمركز أبشواى مجزر أبشواى ونقطة ذبيح طبهار ونقطة ذبيح العجميين، وبمركز إطسا مجزر إطسا ونقطة ذبيح منية الحيط، وبمركز سنورس نقطة ذبيح فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، ومجزر طامية بمركز طامية.

كما تقوم عدد من الجمعيات الأهلية بالذبيح مجاناً خلال الفترة نفسها، حيث يتم توفير أماكن بمجزر العزب لجمعية مصر الخير ثانى وثالث أيام العيد، ولجمعية صلاح الدين الأيوبى أول وثانى وثالث أيام العيد، وبمجزر إطسا وبنقطة ذبيح فيديمين لجمعية مصر الخير ثانى أيام العيد، وبمجزر أبشواى لجمعية مصر الخير ثانى أيام العيد، ولجمعية الأورمان ثانى وثالث ورابع أيام العيد، وذلك لمنع ظاهرة الذبيح خارج المجازر ونقاط الذبح، ومنعاً لتعرض اللحوم للتلوث.

ويؤكد مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم على أن لا يكون الحيوان مجهداً أو قادم من سفر بعيد، ويجب إراحة وتهدئة الأضحية لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، والعمل على شطف الأضحية عقب الذبح والسلخ وتركها فى مكان جيد التهوية، وتبريد اللحوم لمدة من 5 : 6 ساعات على الأقل، حتى لا تحدث عمليات التيبس للحوم.

وعلى المواطنين مراعاة نوعيات أختام الذبائح التى تعبر عن جودة وسن الذبيحة، بحيث يكون الختم الدائرى للذبائح أقل من 5 سنوات، والختم السداسى لأكثر من 5 سنوات، وبشأن اللون الختم الأحمر للحوم البلدية والختم البنفسجى للحوم المستوردة.

كما قامت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ حملات توعية للجزارين وأصحاب محلات الجزارة تحت شعار "كل لحمتك وحافظ على ميتك" لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة عند غسيل لحوم الأضاحى وعدم الإسراف فى مياه الشرب هذا بجانب الحفاظ على مطابق الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات الاضاحى بداخلها بجانب عدم صرف دماء الاضاحى داخل غرف التفتيش مما يعرض الشبكة للانسدادات والطفوحات.



