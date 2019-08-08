استعدادات مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر لعيد الأضحى المبارك × 7 معلومات

أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، استعدادت المديرية لعيد الأضحى المبارك، تعرف على تلك الاستعدادات فى المعلومات الأتية
1- فتح مجازر المحافظة الحكومية بالمجان لذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين.
2- التأكيد على تنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات.
3- نشر تحذيرات بعد ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة،
4- التشديد على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.
5- تشكيل لجان تفتيشية لمتابعة شوادر بيع الأضاحي من الخراف والماعز بمدن المحافظة
6- تشكيل فرق تحصين لمتابعة تحسين جميع المواشي والخراف فى الاسواق للتأكد من سلامتها
7- متابعة الأسواق يوميا وتشديد الرقابة على الشوادر ومحال الجزارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة