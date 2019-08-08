استعدادات مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر لعيد الأضحى المبارك × 7 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، استعدادت المديرية لعيد الأضحى المبارك، تعرف على تلك الاستعدادات فى المعلومات الأتية

1- فتح مجازر المحافظة الحكومية بالمجان لذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين.

2- التأكيد على تنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات.

3- نشر تحذيرات بعد ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة،

4- التشديد على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.