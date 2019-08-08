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استعدادات مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر لعيد الأضحى المبارك × 7 معلومات

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:00 ص
استعدادات مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر لعيد الأضحى المبارك × 7 معلومات الدكتور فتحى سلمى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، استعدادت المديرية لعيد الأضحى المبارك، تعرف على تلك الاستعدادات فى المعلومات الأتية 
 
1- فتح مجازر المحافظة الحكومية بالمجان لذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين.
 
2- التأكيد على تنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات.
 
3- نشر تحذيرات بعد ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة، 
 
4- التشديد على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.
 
5-   تشكيل لجان تفتيشية لمتابعة شوادر بيع الأضاحي من الخراف والماعز بمدن المحافظة 
 
6-  تشكيل فرق تحصين لمتابعة تحسين جميع المواشي والخراف فى الاسواق للتأكد من سلامتها 
 
7-   متابعة الأسواق يوميا وتشديد الرقابة على الشوادر ومحال الجزارة 
 

 


البحر الاحمر

الطب البيطرى

الاستعداد لعيد الاضحى المبارك

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