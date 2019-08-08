استخدام أحدث الأجهزة لقياس جودة الهواء فى موسم الحج

وكالات

تستخدم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى السعودية، أحدث الأجهزة المحمولة، لقياس جودة الهواء في مواقع توافد الحجاج، للتأكد من عدم وجود تجاوزات للمقاييس البيئية، حسب المواصفات العامة للبيئة.



وأكد مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة المدينة المنورة, المشرف على أعمال الحج حامد بن حمدان الخطيب أن الهيئة تسعى بكل إمكاناتها لتوفير بيئة سليمة لحجاج بيت الله حيث تعمل على مدار الساعة في متابعة البيانات عبر محطات الرصد البيئي المتنقلة والثابتة لقياس مستوى ملوثات الهواء، و أماكن تواجد وتجمع الحجاج بالمدينة المنورة, إضافة إلى التفتيش على المنشآت الصناعية والمنشآت ذات التأثير البيئي والتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية ونشر الوعي البيئي والأرصادي بين ضيوف الرحمن بـ4 لغات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توعية الحجاج بتوزيع العديد من الكتيبات التوعوية.



يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، و توفر مركزاً إعلامياً متكاملاً لخدمة الإعلام المرئي والمقروء والمسموع على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.