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استثناء أبناء الشهداء بسيناء من شرط المجموع للقبول بمدارس التمريض

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:54 م
استثناء أبناء الشهداء بسيناء من شرط المجموع للقبول بمدارس التمريض اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، فى بيان لها، استثناء شرط المجموع فى قبول أبناء الشهداء بمدارس التمريض بالمحافظة.

وقالت المديرية فى بيانها، إن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صدق بالموافقة على استثناء شرط المجموع فى قبول تقديم أوراق أبناء الشهداء لمدارس التمريض بالمحافظة، على أن يكون بكل فصل عدد 2 من أبناء الشهداء .

وأقرت "صحة شمال سيناء" شروط قبول أبناء الشهداء وتتضمن استثناء شرط المجموع للمتقدمين من أبناء الشهداء، وأن يحق لمن تقدم من أبناء الشهداء قبل ذلك التقديم مرة أخرى خلال العام الدراسى 2019/2018 التقديم ابتداء من الأحد القادم 2019/8/18 وحتى الخميس 2019/8/22 وذلك بإدارة التدريب بديوان المديرية.

وعن شروط القبول بمدارس التمريض بالمحافظة، هى الحصول على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسى 2019 / 2020 وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة والحصول على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى منها، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى 1- 10 - 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى، واجتياز الاختبارات وهى اختبار شخصى فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والاختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنة واختبارات مخدرات واختبار نفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية واختبار الاملاء واللغتين العربية والإنجليزية بشرط الحصول على 7 درجات من 10 فى كل اختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.


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