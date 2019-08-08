ارتفاع مؤشر تاسى بنسبة 0.79% فى آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحي المبارك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحي المبارك، بنسبة 0.79% رابحا 67.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8550.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.03% رابحا 190.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3969.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 118.8 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.84%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%.

وجاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.45%، ثم ساب بنسبة 4.83%، ثم التأمين العربية بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم "الاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.17% ثم تشب بنسبة 5.36%، ثم الخليجية العامة بنسبة 2.56%.