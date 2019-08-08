ارتفاع مؤشر تاسى السعودى بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحا 30.05 نقطة ليصل إلى مستوى 8513 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحا 21.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3800.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 38.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 84 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.45%، ثم ساب بنسبة 3.03%، ثم البلاد بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "الاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.39% ثم تشب بنسبة 4.11%، ثم اتحاد الخليج بنسبة 2.79%.