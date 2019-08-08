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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع العقارات

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:53 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحا 9.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2841.17 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 130 مليون سهم محققة ما قيمته 138.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1912 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 1.79%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.42%.

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