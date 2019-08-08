ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والنقل

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 194.7 مليون سهم محققة ما قيمته 235.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3263 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفع قطاعى العقارات والنقل ببورصة دبى بنسبة 0.80%، 0.58%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 12.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.03%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.86%.