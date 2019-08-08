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اختيار 100 مدرسة بالأماكن الأكثر فقرا..تعليم القليوبية تستعد لمبادرة نور الحياة

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:30 م
اختيار 100 مدرسة بالأماكن الأكثر فقرا..تعليم القليوبية تستعد لمبادرة نور الحياة طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استعداداتها لانطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والحملة القومية لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس المحافظة، والتى ستنطلق خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الجارى .

وصرح عاطف سلامة، وكيل المديرية والقائم بعمل مدير المديرية، أنه تم تشكيل فريق عمل بالمديرية والإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق المبادرة الرئاسية والتى تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت أشراف وكيل المديرية استعدادا لبدء المبادرة التي سيتم تنفيذها في 100 مدرسة ابتدائية حكومية بالأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا على مستوى المحافظة حيث سيتم اختيار 8 مدارس من كل ادارة تعليمية ما عدا إدارة بنها 12 مدرسة .

وأضاف، أنه جارى إعداد كشوف إلكترونية بأسماء المدارس المختارة وأعداد الطلاب فيها وفقا لإحصائية العام الدراسي الجديد 2019-2020، وبيانات مديرى المدارس وارقام هواتفهم، كما تم تكليف مديرى إدارات التعليم الابتدائى بالمديرية والإدارات التعليمية بمهام المنسقين المسئولين عن تنفيذ الحملة .

وأشار سلامة، إلى أنه حضر الاجتماع  التنسيقى للمبادرة برئاسة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدى حسن مدير مديرية التضامن  والدكتور محمد الهادي مدير مستشفى رمد بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور  شادي سالم مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد خيرى مدير برنامج الرعاية الصحية وقيادات التعليم بالقليوبية لمناقشة خطة العمل الخاصة بتنفيذ المبادرة .

وعقب سلامة، قائلا إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس الابتدائية المختارة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر، بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية مجاناً للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن وللوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

 

 

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

حياة كريمة

مبادرة نور حياة

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