إصابة 5 أشخاص فى انهيار شدة خشبية خلال أعمال إنشاء معهد بمدينة سوهاج الجديدة

سوهاج - فريق المحافظات

تعرض 5 عمال إلى إصابات متفرقة بالجسم، إثر انهيار الشدة الخشبية الخاصة بمعهد تكنولوجيا الاتصالات والذي يتم بنائه بمدينة سوهاج الجديدة، ونقل 3 عمال منهم إلى مستشفى سوهاج العام، و2 آخرين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بحدوث انهيار سطح مبنى خاص بأحد المعاهد التعليمية بمدينة سوهاج الجديدة ووجود مصابين.

تبين من التحريات أن المبنى النهار سقفه مبنى معهد تكنولوجيا الاتصالات وينفذ لصالح الجامعة، وأنه أثناء قيام العاملين بعمل الصبة الخرسانية للسقف حدث انهيار له ونتج عن ذلك أصابه 5 من العاملين تم احاله3 منهم للمستشفى العام و2 للجامعي والحاله العامة مستقرة

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة