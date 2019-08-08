إزالة 3109 حالة إشغال بشوارع الرحمانية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة.
وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية حملات مكبرة لازالة الاشغالات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية خاصة بوسط المدينة.
وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 3109 حالة اشغال ثابت ومتحرك بالشوارع والميادين المختلفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
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