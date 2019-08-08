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إذاعة السعودية تستعد لتغطية مناسك الحج فى المشاعر المقدسة

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:02 م
إذاعة السعودية تستعد لتغطية مناسك الحج فى المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام- أرشيفية

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أعدت إذاعة المملكة السعودية، بكل قنواتها، خطة إعلامية متكاملة لنقل مناسك حج هذا العام، تواكب خلالها المسيرة المباركة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، وتسلط الضوء على ما تقدمه حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، أن خطة الإذاعة بمختلف قنواتها قسمت على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى في العشرين من شهر ذي القعدة الماضي ،وتضمنت بث عدد من البرامج التي تعنى بالحج من برامج توعوية ودعوية، وإرشادية، وتكثيف التقارير الإخبارية من منافذ المملكة البحرية، والبرية والجوية التي تنقل وصول الحجاج إلى المملكة مع التركيز على النشاطات المتعددة والمتواصلة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.


وبين أن المرحلة الثانية، التي بدأت مع غرة شهر ذي الحجة، وتستمر حتى نهايته شملت تكثيف البرامج المسجلة والمباشرة التي تعنى بالحاج، وخدمته ومن أبرزها برامج فتاوى الحج التي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة واستفسارات المستمعين، وكذلك البرامج التي ترصد ما يقدم للحجيج من خدمات في مختلف المجالات والبرامج الطبية والصحية التي تقدم نصائح طبية ووقائية للحجيج وأيضا ندوات الحج التي تعكس أهمية وأبعاد هذه المناسبة العظيمة والعديد من البرامج الأخرى المسجلة من جوار المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تلتقي بضيوف الرحمن للتعبير عن مشاعرهم في هذا الموسم العظيم .

قال الدكتور الحارثي : سيتخلل المرحلة الثالثة التي تدخل فيها الإذاعة بقنواتها المختلفة، بث مشترك من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة تشمل نقل وقائع تغيير كسوة الكعبة المشرفة صباح يوم عرفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.


وأكد مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة، أن إذاعات المملكة الناطقة باللغة العربية وراديو السعودية الناطق باللغة الإنجليزية والإذاعات الدولية السعودية الناطقة بعشر لغات حرصت على نقل ما شهدتها المشاعر المقدسة من تطوير لتسهيل مناسك الحج على ضيوف الرحمن إلى جانب إبراز الدور الريادي للمملكة بما خصها الله من احتضان الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكذلك تسليط الضوء على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج بيت الله الحرام الذي يجسد حرص الملك المفدى - حفظه الله - الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين إضافة إلى تكثيف جهودها لتوعية الحجاج من خلال ما تبثه من برامج وأخبار وتقارير وتعليمات وإرشادات دينية وأمنية ومرورية وصحية.

مما يذكر أن إذاعة المملكة جنَّدت أكثر من مئتي كادر من منسوبيها من المذيعين والمحررين ومعدي البرامج والمخرجين والفنيين والإداريين في فرق عمل لتنفيذ خطتها في تغطية مناسك الحج بتوزيع العمل على شكل فترات متكاملة، من خلال الاستوديوهات الثابتة والمتنقلة التي أعدتها للعمل وفقاً لمواصفات تتطلبها عمليات النقل المباشر والميداني من المشاعر، إضافة إلى شبكة من المراسلين تم توزيعهم على أكثر من عشرين جهة حكومية وخدمية لمواكبة ما يقدم من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.


كما أن الإذاعة استفادت من شبكة نظام التبادل المتعدد الوسائط والخدمات عبر الساتل (المينوس)، وهو من أحدث الأنظمة عالمياً في مجال الإذاعة والتلفزيون وخدمات التقنيات ذات النطاق العريض إضافة إلى دوائر الاتصالات وخطوط البرامج الهاتفية الخاصة بالنقل الإذاعي المباشر والتغطية الإذاعية للبث المباشر ليوم التروية وتصعيد الحجاج إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة لبث البرامج المباشرة لإذاعات الدول الإسلامية.


حج

المشاعر المقدسة

اخبار الحج

حجاج بيت الله الحرام

الاذاعة السعودية

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