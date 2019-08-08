"أوقاف الإسكندرية": 9 ملايين جنيه حصيلة صكوك الأضحية حتى الآن

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن حصيلة صكوك الأضحية حتى الآن وصلت 9 ملايين جنيه.

وأضاف "عبد البصير" فى بيان، أنه تجاوزت المبيعات 5000 صك وسط إقبال غير مسبوق على الصكوك التابعة لوزارة الأوقاف والذي يعكس ثقة المواطن السكندري في علمائه ومؤسساته ، ولما لمسه من شفافية التوزيع على المواطن السكندري دون أغراض سياسية أو استغلال حزبي أو دعاية انتخابية.

وأوضح "عبد البصير"، أن توزيع اللحوم يراعي الكرامة الإنسانية والأخوة الوطنية، مشيرا إلى أنه المديرية تأمل فى تجاوز الـ10 ملايبن خلال الفترة المقبلة.