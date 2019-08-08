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أكثر من 65 ألف أتوبيس لنقل حجاج بيت الله الحرام بين مكة والمدينة

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:28 م
أكثر من 65 ألف أتوبيس لنقل حجاج بيت الله الحرام بين مكة والمدينة حجاج بيت الله الحرام
وكالات

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استقبلت مراكز توجيه حافلات الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة بالجموم - طريق المدينة المنورة- مكة, وطريق الهجرة ـ المدينة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس شهر ذي الحجة, أكثر من 65 ألف حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة المكرمة و 23614 في المدينة .


وأوضح مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، حسبما نقلت وكالة واس السعودية ، أن الحافلات تم فرزها وعمل الإجراءات اللازمة لها، ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج لمساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء، وذلك من خلال إسناد المرشدين ومتابعة سير الحافلات عبر شاشات إلكترونية، ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.


من جهة أخرى، كشف نائب مدير مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة ياسر كردي أن جميع العاملين في المكتب خضعو لدورات تدريبية وذلك لتأهيلهم بشكل تام لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن المكتب خصص فريق تقني يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد، وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق يستخدمه المرشد يظهر له الخرائط الإلكترونيه لمساكن الحجاج المخصصه لهم للوصول إليها بكل يسر وسهولة .


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