أسهم أوروبا تصعد بفضل ارتياح بشأن الصين

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس، فى الوقت الذى تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التى تركزت حول تصعيد متجدد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انخفاضه 5% فى موجة اضطراب على مدى ثلاثة أيام بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.8% إلى 0714، ليعزز ارتفاعا ضئيلا حققه أمس الأربعاء مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب.

وأظهرت أحدث إعلانات الأرباح مبيعات مخيبة للتوقعات فى الربع الثانى من أديداس الألمانية للملابس الرياضية، مما دفع أسهم الشركة للتراجع 1.5%، فيما ربح سهم تيسن كروب اثنين بالمئة فى مواجهة تحذير رابع بشأن الأرباح يقول محللون إنه جرى وضعه فى الحسبان بالفعل بشكل كبير.